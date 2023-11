La definizione e la soluzione di: Albero da cui si ricava un burro ricco di vitamine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Provincia di misiones vi è una moderata produzione e consumo dell'albero jacaratia corumbensis / yacaratiá, considerato l'unico al mondo da cui si ricava legno... Il burro di karité è una sostanza commestibile estratta dai semi, noccioli, del karité o Vitellaria paradoxa, un albero che cresce nelle savane, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

