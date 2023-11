La definizione e la soluzione di: Affligge chi ritiene di valere meno degli altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Maggioranza degli studiosi ritiene che tali termini non possano essere fatti risalire in alcun modo ai presocratici del vii e vi secolo a.c. e per alcuni di questi... Il complesso di inferiorità è una forma di complesso che consiste in una mancanza di autostima, un dubbio o incertezza legati alla sensazione di non ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : affligge gli anziani; affligge i corpulenti; Si batte per porre fine a una proibizione che ritiene ingiusta; La si ritiene fidata; Lo dice chi vuole far valere il nero su bianco; L influenza esercitata su decisioni altrui facendo valere l autorevolezza; Un intoppo più o meno serio; La radura meno rara; Isolato separato dagli altri ; Superiorità sugli altri ;

Cerca altre Definizioni