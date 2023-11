La definizione e la soluzione di: Li usano i bambini per imparare a nuotare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

L'opera a puntate, senza troppa convinzione e probabilmente per pagarsi dei debiti di gioco, sulla prima annata del 1881 del giornale per i bambini diretto... Giovanni Francesco Braccioli – pittore italiano Grazio Braccioli – letterato, librettista e giurista italiano Mauro Braccioli – pittore e scenografo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Si usano solo con le onde; La usano i muratori per fare gli archi; La fanno i bambini che dormono; Il sonno dei bambini ; Ciò che l inesperto deve ancora imparare ; Lo usa il bebè per imparare a camminare; Insetti capaci di nuotare ; Comune uccello capace di nuotare sott acqua;

Cerca altre Definizioni