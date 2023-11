La definizione e la soluzione di: Lo è un triangolo senza lati né angoli congruenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Definisce triangolo isoscele un triangolo che possiede due lati congruenti. vale il seguente teorema: "un triangolo è isoscele se e solo se ha due angoli congruenti"... I muscoli scaleni sono un gruppo di tre o quattro paia di muscoli, pari e simmetrici, situati nella regione laterale del collo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

