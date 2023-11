La definizione e la soluzione di: Sport legato alle vette delle montagne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Inglese seven summits (['svn 'smts]), o in italiano sette vette, sono indicate le montagne più alte di ciascun continente della terra. si considera a... L'alpinismo (l'etimologia della parola rimanda alle Alpi e ai primi tentativi di scalata delle sue maggiori vette) è una disciplina sportiva basata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

