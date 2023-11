La definizione e la soluzione di: I solidi per i gelati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

gelato industriale): con un overrun medio dell'80% sulla miscela totale gelati al latte (o creme) contenenti il 32% di sostanza secca totale; gelati di... Il Comitato olimpico nazionale italiano o CONI è l'organismo di governo dello sport in Italia. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : solidi geometrici a punta; solidi rifrangenti; Le ciliegie sui gelati ; Fredda come una marca di gelati ;

Cerca altre Definizioni