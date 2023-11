La definizione e la soluzione di: Il sistema per auscultare e visitare ammalati molto lontani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

visitate ammalati molto lontano" />La telemedicina è l'insieme di tecniche mediche e informatiche che permettono la cura di un paziente a distanza o più in generale di fornire servizi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

