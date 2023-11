La definizione e la soluzione di: Scrittore ungherese Nobel per la letteratura 2002: __ Kertész. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Voce principale: premio nobel per la letteratura. segue un elenco dei vincitori del premio nobel per la letteratura. il premio viene assegnato annualmente... Amerigo è un nome proprio di persona italiano maschile. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Gianni noto giornalista e scrittore ; Gabriel Marquez scrittore colombiano; Il nome del regista ungherese Szabó; Piatto ungherese a base di carne stufata ted; Al ex-vicepresidente Usa e nobel per la pace nel 2007; Harold nobel per la letteratura 2005; Disciplina che studia la letteratura statunitense; Harold Nobel per la letteratura 2005; Li abbiamo in tasca dal 2002 ; Il re film con Dwayne Johnson del 2002 ; kertész scrittore ungherese premio Nobel;

Cerca altre Definizioni