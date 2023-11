La definizione e la soluzione di: Risulta dal passaporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Viene identificato si scopre che si tratta di un francese, come risulta dal passaporto trovato nel suo albergo, dall'improbabile nome di émile lannec,... L'età del bronzo indica, rispetto a una data società preistorica o protostorica, il periodo caratterizzato dall'utilizzo sistematico ed esteso della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Se risulta difettoso sono guai seri; risulta dalla carta d identità; Si prova con il passaporto ; Arrivano in Italia con il passaporto ;

Cerca altre Definizioni