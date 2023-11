La definizione e la soluzione di: Razza canina molto minuta con grandi orecchie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Cercando altri significati, vedi barboni (disambigua). il barbone è una razza canina di origine francese. in passato, grazie al suo fiuto e alla sua disposizione... Il chihuahua (pronuncia italiana /i'wawa/) è una razza canina di piccole dimensioni. Il nome è dovuto alla capitale dell'omonimo Stato messicano in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Pregiata razza bovina; Altro nome del pesce razza ; Nome della razza canina del levriero russo rus; Può essere canina ; Un terreno molto irrigato; Lo spadaccino di Rostand dal naso molto pronunciato; grandi ciclisti: Coppi e Gino Bartali; Fiancheggiano le grandi strade alberate; Lince dalle orecchie nere; Specialista di orecchie e gola;

Cerca altre Definizioni