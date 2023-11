La definizione e la soluzione di: Razza canina dal pelo lanoso e dai baffi ispidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

lavoro e dai baffi ishida" />Lo Schnauzer medio è una razza di cani di origine tedesca. Il suo nome deriva da quello di un cane presentato in una mostra nel 1879, e significa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

