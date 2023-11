La definizione e la soluzione di: Porto spagnolo sull Atlantico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

atlantico, dicembre 1940-gennaio 1941.» medaglia d'argento al valor militare sul campo «comandante di sommergibile in missione di guerra in atlantico... Santander è un comune spagnolo di 172 539 abitanti, capoluogo della comunità autonoma della Cantabria. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Il porto da cui Colombo lasciò l Europa; porto della Tunisia; Antico popolo spagnolo ; Sono scritte in spagnolo e in arabo; Scorre in Spagna e sbocca nell atlantico ; Il viaggio negli Usa dall atlantico al Pacifico;

Cerca altre Definizioni