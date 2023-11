La definizione e la soluzione di: Piante grasse, carnose e spinose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Passiflora l. è un genere di piante della famiglia passifloraceae che comprende oltre 570 specie di piante erbacee perenni ed annuali, arbusti dal portamento... Le Cactacee (Cactaceae Juss., 1789), comunemente chiamate cactus e, più raramente, cacti al plurale, sono una famiglia di piante succulente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

