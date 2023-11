La definizione e la soluzione di: Si pesca nei banchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

pesca di tipo industriale che intercetta i banchi di tonni molto prima che questi si avvicinino alle zone costiere, con le tonnare volanti. la pesca del... Gli Antozoi (Anthozoa Ehrenberg, 1831) sono una classe di animali (invertebrati marini) del phylum degli Cnidaria. Con oltre seimila specie, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Ami per la pesca a due o più punte; Barconi a vela da pesca ; Vive in banchi ; Vivono sui banchi polari;

Cerca altre Definizioni