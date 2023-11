La definizione e la soluzione di: Oggetto cui si attribuiscono facoltà magiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Dagli anni trenta la sua fama si diffonde nei circoli dell'aristocrazia, della cultura e della politica. gli si attribuiscono incontri con esponenti dello... Un talismano è un oggetto, solitamente di piccole dimensioni, a cui vengono attribuite proprietà magiche, propiziatorie e portafortuna. Il talismano, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : oggetto di cancelleria; Un oggetto di cancelleria; Culti che attribuiscono valore divino agli oggetti; Lo sono le facoltà di cui sono dotati i medium; Una facoltà dei politecnici; Liquore dalle magiche virtù; magiche incantate;

Cerca altre Definizioni