La definizione e la soluzione di: Le note fan delle band degli anni 60 e 70. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Altro modo associata con le band del garage degli anni '60. negli anni 2000, emerse poi un'ondata di band influenzate da garage e associate al post-punk... Con il termine groupie si sono identificate, a partire dagli anni sessanta, le ragazze che accompagnavano le rockstar in gran parte delle loro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Piante molto note a chi crea rebus; Suona la chitarra elettrica dalle note più gravi; Storica band svedese; Storica band italiana; L Evangelista fra le supermodelle degli anni 90 iniz; Detto di uno stile artistico sorto negli anni 20;

Cerca altre Definizioni