Dà luce alla cabina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà luce alla cabina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OBLÒ

L'oblò è una piccola finestra rotonda o ovale, spesso presente su navi, sottomarini o aeromobili, che permette di far entrare la luce naturale e di osservare l'esterno. Questo elemento architettonico ha una funzione pratica ed estetica, contribuendo all'illuminazione e all'aria all'interno degli spazi confinati. Sulle navi, gli oblò offrono una vista pittoresca sull'acqua circostante, mentre negli aeromobili permettono ai passeggeri di ammirare il panorama dal cielo. La parola "oblò" evoca l'idea di una finestra di opportunità, fornendo una prospettiva diversa e un collegamento con l'ambiente esterno.

Altre risposte alla domanda : Dà luce alla cabina : luce; alla; cabina; Modulare l intensità di luce di una lampadina; La luce di certi trattamenti estetici; Materia : atomo = luce : x; Piccola luce direzionabile anche da interno; Odiano l aglio le croci e la luce del sole; Per quella dei peli si usa anche la luce pulsata; Altro nome della palla volo; L ormeggio del natante alla banchina; Sono usciti dalla giovinezza; In un duetto diventa rosso dalla vergogna; Va dall a alla z; Falchetti dalla coda bianca; Dà luce in cabina ; La cabina della sentinella; Treno ad alta velocità con cabina oscillante; Una cabina mobile; Una cabina nel bagno; La cabina nel bagno;

