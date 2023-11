La definizione e la soluzione di: Isola della laguna veneta famosa per il vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Suggerimenti del progetto di riferimento. il vetro di murano è il vetro artistico lavorato a murano, isola della laguna di venezia. tradizionalmente è realizzato... Murano (in veneziano Muràn) è un centro abitato della Laguna Veneta, situato a nord-est di Venezia e composto da sette isole; fa parte del comune di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

