La definizione e la soluzione di: Grande recipiente per liquidi.

Suggerimenti del progetto di riferimento. un recipiente in pressione è un recipiente progettato per contenere gas o liquidi ad una pressione differente da quella... Una vasca è un recipiente di grosse dimensioni solitamente impiegato per la raccolta dell'acqua. Il nome vasca ha un'etimologia incerta: dovrebbe ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

