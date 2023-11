La definizione e la soluzione di: Frutti gialli e arancioni di origine giapponese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Frequentemente, giallo, arancione o bianco a seconda della varietà) e ricco di semi, che possono essere neri, bianchi o gialli. la polpa è costituita per... Il nespolo europeo (Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891), anche chiamato nespolo comune, è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Una focaccia con la farina ricavata da frutti invernali; Piantagione con frutti a caschi; Risolve i gialli di Simenon; Un noto autore di gialli ; Ortaggi arancioni ; I bastoncini arancioni di merluzzo gia; Ha origine dalla disgregazione d una cometa; Nome di donna di origine ebraica; Casa motociclistica giapponese ; Yoji il regista giapponese di Kyoto Story;

Cerca altre Definizioni