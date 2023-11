La definizione e la soluzione di: David, grande violinista sovietico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

david fëdorovic ojstrach (in russo ; odessa, 30 settembre 1908 – amsterdam, 24 ottobre 1974) è stato un violinista sovietico. tra... 42516 Oistrach è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1993, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

