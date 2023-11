La definizione e la soluzione di: Le cozze vi sono saldamente attaccate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Colpì varie città mediterranee. la causa del contagio fu una partita di cozze proveniente dalla tunisia. il focolaio si estese successivamente fino a... Uno scoglio è una porzione di roccia che emerge dalle acque del mare, normalmente nelle vicinanze di una costa rocciosa alta detta falesia. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

