La definizione e la soluzione di: La città toscana la cui Basilica ha affreschi di Piero della Francesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Su tavola (167x116 cm) di piero della francesca di datazione incerta (1440-1450), conservato alla national gallery di londra. la tavola venne commissionata... Arezzo () è un comune italiano di 96 171 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. Fu sede della più antica università della Toscana, e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

