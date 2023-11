La definizione e la soluzione di: Attrezzatura da dj tipo di tavolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Disambiguazione – se stai cercando il gioco da tavolo omonimo, vedi carcassonne (gioco). carcassonne (afi: [ka.ka.sn]; in occitano: carcassona afi :[kakasuno];... Adattamento del termine francese console, generalmente equivalente all'italiano "quadro di comando" (nel caso di apparecchiatura elettronica o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Un attrezzatura del porto; tipo di musica leggera proveniente da Oltremanica; Un tipo di diga costruita in mare aperto; Come il braccio di molte lampade da tavolo ; Il tavolo del commesso;

Cerca altre Definizioni