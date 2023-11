La definizione e la soluzione di: Un armadio in carne e osa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Toccato in un punto molto sensibile qual è una ferita aperta (vedi in carne viva), si usa figuratamente per dire "toccato su un argomento su cui è molto... Marcantonio è un nome proprio di persona italiano maschile. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Si custodisce nell armadio ; Le portiere d un armadio ; Taglio di carne ; carne in umido;

Cerca altre Definizioni