La definizione e la soluzione di: L animale acquatico dalla puntura paralizzante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Con la puntura la saliva tossica, la quale ha un'azione paralizzante ed un effetto necrotizzante sui tessuti interessati. le occasionali punture sull'uomo... La caravella portoghese (Physalia physalis Linnaeus, 1758) è un celenterato marino, una delle due specie del genere Physalia insieme a Physalia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : animale da stalla; Un animale da savane; Animale acquatico simile all anguilla; Maestoso uccello acquatico ; Il profeta ingoiato dalla balena; Rapace dalla coda bianca; Una puntura benefica; Pesce dalla puntura molto dolorosa;

Cerca altre Definizioni