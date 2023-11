La definizione e la soluzione di: Anestesia dei parti naturali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Di anestesia per eseguire un taglio cesareo può essere diverso: anestesia subaracnoidea, che rappresenta oggi la tecnica più utilizzata, anestesia epidurale... Lo spazio epidurale (o peridurale) è la zona del canale vertebrale compresa tra il legamento giallo e la dura madre. Contiene tessuto adiposo, vene e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Tipo di anestesia ; parti finali dei fiumi; Romanzo in tre parti di Balzac dedicato a Victor Hugo; Un esperto in rimedi naturali ; Medicine naturali ;

Cerca altre Definizioni