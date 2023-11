La definizione e la soluzione di: L Agroppi del calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Aldo agroppi (piombino, 14 aprile 1944) è un ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. è zio di andrea luci, anch'egli... Aldo è un nome proprio di persona italiano maschile. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

