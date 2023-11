La definizione e la soluzione di: Uno strumento dell ostetrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

La ventosa ostetrica (o vacuum extractor) è uno strumento utilizzato per assistere la nascita di un feto quando esistono ostacoli alla sua progressione... Il forcipe è uno strumento utilizzato in ostetricia, inventato intorno al 1572 da Peter Chamberlen, chirurgo-ostetrico, a Londra, dove si era ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Grosso strumento a fiato; Particolare tipo di strumento musicale a tastiera; Uno strumento di prova del radiotecnico; Suona uno strumento a fiato traverso; Uno strumento di prova usato dal radiotecnico; Tipico strumento irlandese; Una sala in clinica ostetrica ; Accolta dall ostetrica ; Una sala della clinica ostetrica ; Donna che assiste il parto, ostetrica ;

Cerca altre Definizioni