La definizione e la soluzione di: Una quiche francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Parola quiche deriva dal tedesco kuchen (/'ku:xn/), che vuol dire "torta". la quiche lorraine (/ki l'n/) è la varietà più conosciuta di quiche, originaria... Edward Warren Miney (Bridgeport, 7 settembre 1926 – Monroe, 23 agosto 2006) e Lorraine Rita Moran (Bridgeport, 31 gennaio 1927 – Monroe, 18 aprile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : quiche e pasqualine; In francese e russo; Fiume francese ; Regione vinicola francese ; La città francese degli arazzi; Il pugile francese ; Un modo di vestire detto alla francese ;

Cerca altre Definizioni