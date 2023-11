La definizione e la soluzione di: Il suo lavoro è scrivere l oroscopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Importa tanto il tesoro abbagliante; gli deve la conoscenza. (l. canfora) mio nonno, che era quasi analfabeta (sapeva leggere ma non scrivere), mi raccontava... L'astrologia (dal greco antico: sta, astrologhía, aster / astròs, "stella", logia, "discorso") è un complesso di credenze e tradizioni, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Mancano spesso sul posto di lavoro ; Adatte al lavoro ; Il lavoro svolto da casa anziché in ufficio; Breve esperienza di lavoro ; Il lavoro da casa anziché in ufficio; Lo sono i giorni di lavoro ; scrivere un tema; scrivere per non dimenticare; La grafia per scrivere velocemente; Grosso errore nel parlare o nello scrivere ; scrivere con le rime; Insegna a scrivere correttamente; Racconta l oroscopo ; Ci distingue nell oroscopo ;

Cerca altre Definizioni