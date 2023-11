La definizione e la soluzione di: Storico marchio di occhiali da sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Storico marchio di occhiali da sole

Persol è un marchio italiano di occhiali da sole e da vista. creato nel 1917 da giuseppe ratti, è di proprietà del gruppo italiano luxottica. nel 1917... Ray-Ban è un marchio di occhiali da sole e da vista progettati per gli aviatori dalla Bausch & Lomb. È di proprietà del gruppo italiano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 novembre 2023

