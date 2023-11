La definizione e la soluzione di: Lo sono pittori e scultori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo sono pittori e scultori

Vite de' più eccellenti pittori, scultori, e architettori è una serie di biografie di artisti, scritta nel xvi secolo dal pittore e architetto aretino giorgio... Con artista si indica generalmente una persona la cui attività si esprime nel campo dell'arte. Nel senso più ampio l'artista è una persona che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono pittori e scultori : sono; pittori; scultori; sono ricchi di sugo; sono pari in udito; sono fonti d energia elettrica; Lo sono i nativi di Famagosta e Nicosia; Ci sono gli ultravioletti; sono cento in un ettaro; Così molti illustri pittori ritrassero Cristo; pittori francesi del 600; Celebre famiglia di pittori tedeschi; I pittori come Kandinskij; Il gruppo di pittori parigini con Denis e Bonnard; pittori di stile affettato; Se ne servono pittori scultori e fotografi; Impasto per scultori ; Un impasto per scultori ; Forma pittori e scultori ; scultori : scalpelli = pittori : x; Blocchi per scultori ;

Cerca altre Definizioni