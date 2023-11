La definizione e la soluzione di: Simbolo del bario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Simbolo del bario

Precisamente. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il bario è l'elemento chimico di numero atomico 56 e il suo simbolo è ba. è un elemento metallico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 novembre 2023

