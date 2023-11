La definizione e la soluzione di: Sbattere gli albumi o la panna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Tra loro l'albume e il tuorlo dell'uovo per poi friggerlo in olio caldo rompendo (strapazzare, sbattere) la coagulazione del preparato. la preparazione... Montare (dall'inglese to mount), in informatica, indica quel processo logico di preparazione di un file system (di un dispositivo esterno di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Chi I ha al collo non sa più dove sbattere la testa; sbattere i pugni sul tavolo prevalere; Dolci con albumi d uovo e zucchero a velo; Quelle d uovo sono gli albumi ; Si gustano spesso con la panna ; Andrea : ha scritto Treno di panna ;

Cerca altre Definizioni