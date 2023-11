La definizione e la soluzione di: Risarcimento per un danno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nell'ordinamento giuridico italiano... L'ammenda è una pena pecuniaria. In alcuni ordinamenti (come Francia, Belgio e altri paesi francofoni) il termine designa la pena pecuniaria in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Conforto risarcimento ; Diritti di risarcimento ; Un danno a bordo; danno adito ai giardini pubblici;

Cerca altre Definizioni