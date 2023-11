La definizione e la soluzione di: Rende difficile addormentarsi e riposare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Addirittura di addormentarsi, per i terribili e mortali incubi che la reietta diffondeva. nonostante questa sua capacità di dominare tel’aran’rhiod e la pretesa... L'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato dall'incapacità di dormire, nonostante l'organismo ne abbia il reale bisogno fisiologico. Questo è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : rende eterne le ore; Si rende al proprio interlocutore; Si rende al merito; rende ingegnoso l uomo; La rende chi si spiega; rende uniforme il prato; Gioco di difficile soluzione; difficile da mandar giù; È difficile perderli; difficile a compiersi; È difficile smaltire quelle radioattive; Situazione difficile ; Induce il bimbo ad addormentarsi ; Per vincerlo non bisogna addormentarsi ; riposare profondamente; Fermarsi per riposare ; La cerca chi vuol riposare ; Lo si tira fermandosi a riposare ; La cerca chi vuole riposare ;

Cerca altre Definizioni