La definizione e la soluzione di: Il regista di Viva Zapata!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

L'interpretazione di eufemio zapata, fratello del rivoluzionario messicano emiliano zapata nel film viva zapata! (regia di elia kazan, con marlon brando)... Kazàn' (in russo ; in tàtaro [q'zn]; in latino: Casanum o Cazanum) è la capitale della repubblica russa del Tatarstan e la sesta città ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : L Eastwood attore e regista ; Noto conduttore regista e attore italiano; Christopher regista ; Il Luchino famoso regista ; regista : J Pakula; Iniziali del regista Wilder; Prive di anima viva ; Proiettano viva luce; Partito Democratico Liberi e Uguali e Italia viva ; Una luce viva e improvvisa; Espresso a viva voce; Lo è una lingua viva ; I compatrioti di Pancho Villa e di zapata ; Lo stato dei rivoluzionari zapata e Pancho Villa;

Cerca altre Definizioni