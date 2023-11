La definizione e la soluzione di: Quella di servizio ha un auto e due poliziotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Ai poliziotti. dopo aver spiegato la situazione, i poliziotti lo lasciano nel territorio della gang rivale dei ballas, ma carl riesce a fuggire e a raggiungere... Pattuglia – unità militare che svolge compiti tattici/logistici operativi (sia di pattugliamento sia di altro tipo) Pattuglia (o squadriglia) – ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

