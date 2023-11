La definizione e la soluzione di: Puo essere provocata da una brusca partenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Il cane da caccia che può essere italiano o tedesco; Il più grande essere vivente della Terra; Lo sono gli orologi che devono essere riparati; Uno che dovrebbe essere breve; Un ignorantone che crede di essere dotto; Può essere a percussione o a fiato; Erosione: è provocata da vento pioggia ecc; Di solito è provocata dalle piogge torrenziali; provocata , generata; Ferita sottile provocata da una lama; brusca spinta; Quand è brusca fa stridere le ruote; Garantisce la massima sicurezza in caso di una brusca frenata; È detta anche erba brusca ; Le piazzole di partenza a golf; Punto di partenza ; Lo attendono i podisti ai blocchi di partenza ; La partenza negli ippodromi; I piloti di F 1 si contendono quellà di partenza ; I corridori lo attendono ai blocchi di partenza ;

