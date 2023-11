La definizione e la soluzione di: Si pratica con una tavola e una vela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Si pratica con una tavola e una vela

La vela è uno sport nautico, che consiste nella pratica sportiva della navigazione a vela, detta anche semplicemente velismo, benché la propulsione a vela... Il windsurf è un'attività sportiva nonché una specialità della vela che consiste nel muoversi sull'acqua su una tavola grazie principalmente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 novembre 2023

