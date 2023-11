La definizione e la soluzione di: Lo possono suonare gli automobilisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Trovare un luogo dove poter suonare. quando informa i ragazzi di averlo trovato anche se costa non poco, i giovani "colleghi" lo informano del fatto che alice... Il clacson, ma anche segnalatore acustico o avvisatore acustico, è un dispositivo elettromeccanico di segnalazione acustica per mezzi di trasporto. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

