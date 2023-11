La definizione e la soluzione di: Possono presentarsi in gravidanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Possono presentarsi in gravidanza

La sindrome raccoglie una serie di sintomi che possono presentarsi nei bambini che, durante la gravidanza della madre, sono venuti a contatto con l'alcol... Con voglia nel linguaggio comune si intende un nevo, un tumore della pelle benigno, formatosi prima della nascita. Quando sono del tipo "angioma ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 novembre 2023

