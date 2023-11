La definizione e la soluzione di: Polo siderurgico pugliese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

per il iv centro siderurgico, si pensò anche alle città di vado ligure e di piombino (ampliamento dello stabilimento siderurgico già esistente). tuttavia... Taranto (; Tarde - AFI: ['tard] - in dialetto tarantino) è un comune italiano di 186 997 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, in Puglia. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Città renana che è un polo dell industria chimica; polo opposto allo zenit; Prodotto siderurgico ; Impianto siderurgico per produrre ghisa; Vino rosso Doc pugliese ; Tipica pasta pugliese ;

Cerca altre Definizioni