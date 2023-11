La definizione e la soluzione di: Piccoli fiori a cinque petali molto profumati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Piccoli fiori a cinque petali molto profumati

Distanze. le foglie sono alternate, lucide e oblunghe. i fiori, a cinque petali, sono molto profumati; bianchi all'apertura, assumono poi color crema e infine... Jasminum L. è un genere di piante (che include varie specie del gelsomino) appartenente alla famiglia Oleaceae. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Piccoli fiori a cinque petali molto profumati : piccoli; fiori; cinque; petali; molto; profumati; I piccoli nel canile; piccoli supporti di memoria per gli smartphone; Hanno i baffi fin da piccoli ; I piccoli indiani di Agatha Christie; piccoli golfi; piccoli porti; Racchiudono il polline dei fiori ; fiori a imbuto; Gli anni dei figli dei fiori ; Così sono i fiori del melograno; Pizzi: lanciò Grazie dei fiori ; Pianta dai fiori a grappoli; Un segno fra cinque righe; cinque in lettere; Il Grand è a cinque stelle; Sportivo che si misura in cinque specialità; Hanno cinque lati in più dei triangoli; In cinque formano un lustro; Venditori di mazzi colorati pieni di petali ; Un fiore con molti petali ; Ha i petali pallidi; Soffici fiori gonfi di petali ; Non hanno petali ma sepali e fioriscono in autunno; Così è detto lo strato che riveste petali e foglie; Un terreno molto irrigato; Lo spadaccino di Rostand dal naso molto pronunciato; molto magri allampanati; molto più che buone; Un missile molto impiegato nelle battaglie aeree; molto bisognoso indigente; Venditrici di mazzi profumati ; Gestiscono profumati negozi; Pianta dai fiori profumati ; Quelli da bagno sono profumati ; Alberi per viali dai fiori molto profumati ; Aromatici profumati ;

Cerca altre Definizioni