La definizione e la soluzione di: Piatto di pesce crudo marinato nel limone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Piatto di pesce crudo marinato nel limone

Ceviche, cebiche, seviche o sebiche, è un piatto a base di pesce o/e frutti di mare crudi e marinati nel limone, unita ad alcune spezie come il peperoncino... Il ceviche, cebiche, seviche o sebiche, è un piatto a base di pesce o/e frutti di mare crudi e marinati nel limone, unita ad alcune spezie come il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 novembre 2023

