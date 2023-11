La definizione e la soluzione di: Opera di Galileo Galilei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : SIDEREUS NUNCIUS

Significato/Curiosita : Opera di galileo galilei

Significati, vedi galileo galilei (disambigua). disambiguazione – "galileo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi galileo (disambigua). disambiguazione... Il Sidereus Nuncius (che si potrebbe tradurre in italiano Annuncio sugli Astri oppure Il Messaggero celeste/stellare) è un trattato di astronomia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Opera di Galileo Galilei : opera; galileo; galilei; Riproduce in forma ridotta un opera in progettazione; Prestatore d opera ; Celebre opera di Cimarosa; Un opera di Kipling; Lescout opera lirica di Puccini; Lescaut opera lirica; Lo era per nascita galileo ; La menomazione che colpì galileo ; Una concittadina di galileo ; Cosi galileo chiamo i satelliti di Giove; Gli strumenti ottici cari a galileo ; I concittadini di galileo ; Toscane concittadine di galilei ; Galileo galilei lo era per nascita; La città di galilei ; I concittadini di Galileo galilei ; Galileo galilei scrisse quella dei suoni; I nomi come Galileo galilei e Aleardo Aleardi;

Cerca altre Definizioni