La definizione e la soluzione di: Notizia data in anticipo rispetto ad altre fonti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Notizia data in anticipo rispetto ad altre fonti

Parte la 36ª edizione di striscia la notizia - la voce della veggenza, su striscia la notizia. ^ canale 5 anticipa il prime time. antonio ricci: quest'anno... La disgiunzione esclusiva "o" (simboli usuali: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Notizia data in anticipo rispetto ad altre fonti : notizia; data; anticipo; rispetto; altre; fonti; Una notizia gonfiata volutamente; Una notizia inventata; la notizia TG satirico; Lo è una notizia non falsa; L Enzo di Striscia la notizia ; La rapida diffusione di una notizia di bocca in bocca; Una festa che cambia data ogni anno; Si ricava dalla data di nascita; Lo è una data decisiva; Prima d una data stabilita; data alle stampe pubblicata; Gli anelli con la data ; Godere in anticipo ; Ante = in anticipo sui tempi; Un anticipo sul dovuto; Si paga disdicendo certi contratti in anticipo ; anticipo di pagamento; Fissare per sé in anticipo ; Spostamento apparente di un oggetto rispetto a un riferimento quando lo si osserva da due punti diversi; Andatura velistica fra 30 e 60 rispetto al vento; Difetto visivo che tende a rimpicciolire gli oggetti rispetto alle loro reali dimensioni; Anagramma di rispetto che rima con debito; Lo è l età che esige più rispetto ; Una divagazione rispetto all argomento principale; Incorporate da altre ditte; Un segno aggiunto a una lettera per modificarne la pronuncia o per distinguerla da altre simili; Correlativo di altre ; Cantano con altre ; L onda che si distingue dalle altre per altezza; Opera letteraria formata da estratti di altre ; Sono fonti d energia elettrica; Sono fonti di energia elettrica; Sono fonti di piante; Le Ninfe delle fonti ; Disciplina che indaga le fonti dei testi letterari; I vichinghi e i normanni in certe fonti storiche;

Cerca altre Definizioni