La definizione e la soluzione di: Membro del clero con giurisdizione in foro esterno.

All'interno della comunità. il potere di giurisdizione, quasi episcopale, che possiede l'abate, sia in foro interno che in foro externo, lo autorizza ad assolvere... Un prelato (o presule) è un presbitero della Chiesa cattolica del Clero secolare o regolare insignito di tale titolo dalla Santa Sede. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

