La definizione e la soluzione di: Un mammifero insettivoro diffuso in Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ORITTEROPO

Significato/Curiosita : Un mammifero insettivoro diffuso in africa

Tonnellate della balenottera azzurra, il più grande mammifero finora apparso sulla terra. i mammiferi colonizzano praticamente ogni ambiente, dalle calotte... L'oritteropo (AFI: /orit'tropo/; Orycteropus afer Pallas, 1766) è un mammifero notturno di medie dimensioni, nativo dell'Africa. È l'unica specie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un mammifero insettivoro diffuso in Africa : mammifero; insettivoro; diffuso; africa; mammifero detto anche volpe del deserto; mammifero che può spiaggiarsi; mammifero come il maiale; mammifero africano ghiotto di formiche; Un mammifero che vive spesso in acqua; mammifero americano coperto da una corazza; Un insettivoro ; Piccolo insettivoro simile a un sorcio; Prendere Roma per diffuso modo di dire; diffuso fuoristrada del gruppo Stellantis; Un diffuso sport che deriva dal tennis; È cotta in un diffuso dolce; Il personal ne ha diffuso l impiego; Lo sharing è un sempre più diffuso tipo di noleggio; Cosi è chiamata per antonomnasia l africa ; Il Mar Rosso la separa dall africa ; Amavano le battute in africa ; Ex colonia belga in africa ; Lo Stato dell africa con Lomè; Caccia grossa in africa ;

Cerca altre Definizioni